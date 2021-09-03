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MSB duyurdu: NATO tarafından kalk emri verildi

03.09.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: NATO tarafından kalk emri verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra ettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı NATO Polonya
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