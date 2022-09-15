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  4. MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

15.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.


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Milli Savunma Bakanlığı terörist Pençe Kilit Operasyonu
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