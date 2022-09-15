MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/UMtDaDyENp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2022



