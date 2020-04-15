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MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 adet şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi" denildi.

(DHA)

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MSB Hakurk

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