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  4. MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler

MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler

17.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK/YPG'ye Barış Pınarı bölgesinde büyük darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler

MSB, 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teröristlerin taciz ateşi açtığı ve sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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pkk
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