MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler

MSB, 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teröristlerin taciz ateşi açtığı ve sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.



