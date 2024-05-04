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  4. MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz hale getirildi

04.05.2024 11:43
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Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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