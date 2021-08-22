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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

22.08.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, Twitter'dan yaptığı açıklamanın yanında bir de video yayınladı. Yayınlanan videoda tanklarla açılan ateşin görüntüleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA

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