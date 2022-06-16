MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi! "Son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek"

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürerken terör örgütü PKK/YPG'ye Mehmetçik'ten bir darbe daha geldi. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"

