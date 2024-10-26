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  4. MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

26.10.2024 12:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk Milli Savunma Bakanlığı terörist
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