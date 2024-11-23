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  4. MSB duyurdu: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.11.2024 15:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirilen operasyonlara hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

AA

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pkk msb
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