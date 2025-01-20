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  4. MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi!

20.01.2025 13:42
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki devam eden operasyonlarda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. MSB'nin paylaşımı şekilde:

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk terörist Irak msb
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