MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. MSB'nin paylaşımı şekilde:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı… pic.twitter.com/amurf9c32R — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2025

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır