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MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor

07.08.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, denetimlerin gerçekleştirildiği 12 bin ton mısır getiren Polarnet isimli Türk bayraklı gemi Karasu'ya gidecek, Rojen isimli gemi İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak, Osprey S isimli gemi ise ülkemizden Ukrayna'ya gidecek.

MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimler gerçekleştiriliyor.

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İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatları kapsamında; 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, ülkemizden Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı tahıl
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