MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 'Polarnet', 'Rojen' ve 'Osprey S' isimli gemilerde, Müşterek Koordinasyon Merkezince denetimler gerçekleştiriliyor.

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatları kapsamında; 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, ülkemizden Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

