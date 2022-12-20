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  4. MSB duyurdu! Ukrayna'da kalan 2 uçak Kayseri'ye dönüyor

MSB duyurdu! Ukrayna'da kalan 2 uçak Kayseri'ye dönüyor

20.12.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır." denildi.

MSB duyurdu! Ukrayna'da kalan 2 uçak Kayseri'ye dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır."


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