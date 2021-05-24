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  4. MSB duyurdu! Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

MSB duyurdu! Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

24.05.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

MSB duyurdu! Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı." ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan

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