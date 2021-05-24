MSB duyurdu! Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı. pic.twitter.com/znEoFtfbYt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2021



