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MSB duyurdu, Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Göçmenleri lastik bota bindirip böyle itmişler

10.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlara ilişkin görüntüleri İHA ile tespit edildiğini duyurdu.

MSB duyurdu, Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Göçmenleri lastik bota bindirip böyle itmişler

Ege Denizi'nde Yunanistan güçlerinin, düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı olaylara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan
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