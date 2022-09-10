MSB duyurdu, Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Göçmenleri lastik bota bindirip böyle itmişler

Ege Denizi'nde Yunanistan güçlerinin, düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı olaylara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." denildi.

1⃣ Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/MaANq6PRHP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022



