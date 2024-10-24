MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." ifadesi yer aldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır