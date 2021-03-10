-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
MSB: "Edirne Meriç’te yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı."
MSB: "Edirne Meriç’te yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı."
10.03.2021 11:46 |
Son Güncelleme:
MSB: "Edirne Meriç’te yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı."
MSB: "Edirne Meriç’te yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı."