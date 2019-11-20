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MSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:34 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

MSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.

FOTOĞRAFLI

MSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

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