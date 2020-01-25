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  4. MSB: "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi."

MSB: "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

MSB: "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi."

MSB: "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi."

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