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  4. MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak

MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ'daki deprem sonrası TSK'nin depremzedelerin yaralarını sardığı ve devletin tüm kurum ile kuruluşlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Elazığ'da konuşlu 8'inci Kolordu Komutanlığımızın spor salonu ve uygun binaları, depremzede 150 vatandaşımız ile 60 TSK mensubu ve ailesinin barınma ile yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Depremzede Elazığ Milli Savunma Bakanlığı

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