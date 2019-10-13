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MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 07:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu

Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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