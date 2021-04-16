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  4. MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

16.04.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), nöbet sırasında ve birlikleriyle iftar yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.

MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, 4 ayrı fotoğrafa yer verildi.

İlk iki fotoğrafta görevi başında ve nöbet tutan askerler zorlu şartlar altında iftar yaparken, diğer fotoğraflarda ise birliklerinde toplu halde iftarını açan askerler yer aldı.

Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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Asker Milli Savunma Bakanlığı iftar

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