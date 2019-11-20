HABER

MSB: Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen 9'uncu kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyedeİzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandıAnnesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: 24 saat içinde yakalanacak

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!

Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı... "Eşim beni fuhuşa zorluyordu"

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Atış poligonunda kalbine ateş ederek intihar etti

İstanbul'da poligonda korkunç olay

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.