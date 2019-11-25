MSB: "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 11’inci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi."

MSB: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda Kam\u0131\u015fl\u0131-Derik sekt\u00f6r\u00fcnde T\u00fcrk ve Rus askeri unsurlar\u0131n\u0131n, d\u00f6rder ara\u00e7 ve \u0130HA\u2019larla i\u015ftirak etti\u011fi 11\u2019inci ortak kara devriyesi planland\u0131\u011f\u0131 gibi icra edildi."PARTNER7 y\u0131ll\u0131k e\u015fini aldatt\u0131 m\u0131? El ele g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiAzez'de bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7la ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131, \u00f6l\u00fc ve\u00a0yaral\u0131lar varFatih'teki ka\u00e7ak t\u00fct\u00fcn denetimleri kamerada\u00a0
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