MSB: "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi."

MSB: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda Kam\u0131\u015fl\u0131-Derik sekt\u00f6r\u00fcnde T\u00fcrk ve Rus askeri unsurlar\u0131n\u0131n, d\u00f6rder ara\u00e7 ve \u0130HA\u2019larla i\u015ftirak etti\u011fi yedinci ortak kara devriyesi icra edildi."Karak\u00f6y'deki sald\u0131r\u0131yla ilgili fla\u015f geli\u015fme! Yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Pe\u00e7eli alt\u0131n h\u0131rs\u0131zlar\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun y\u00fcz\u00fc sayesinde yakay\u0131 ele verdiUygulamadan cephanelik \u00e7\u0131kt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum