MSB: "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu"

MSB: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda planland\u0131\u011f\u0131 gibi ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde devam eden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019nda etkisiz hale getirilen PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 toplam 611 oldu"PARTNERG\u00f6bek ya\u011f\u0131 nas\u0131l erir? G\u00f6bek ya\u011flar\u0131ndan kurtulma y\u00f6ntemleriAnkara'da yang\u0131nda i\u015f yeri ve 3 daire\u00a0kullan\u0131lamaz hale geldiTSK, M\u00fcnbi\u00e7 yak\u0131nlar\u0131nda takviye g\u00fc\u00e7 olarak konu\u015flanmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor
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