MSB: "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi."



PARTNER Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele