MSB: "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi."

MSB: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda Rasulayn-Kam\u0131\u015fl\u0131 sekt\u00f6r\u00fcnde T\u00fcrk ve Rus askeri unsurlar\u0131n\u0131n d\u00f6rder ara\u00e7 ve \u0130HA\u2019larla i\u015ftirak etti\u011fi onuncu ortak kara devriyesi planland\u0131\u011f\u0131 gibi icra edildi."PARTNER\u015eeyma Suba\u015f\u0131 ile sevgilisi Guido Senia el eleEnes, bo\u015f d\u00fckkanda mahsur kalan kedilerin kurtar\u0131lmas\u0131n sa\u011flad\u0131\u015e\u0131rnak\u2019taki narkotik operasyonunda 5 tutuklama
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