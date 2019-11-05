MSB: "Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

MSB: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusundaki Ayn el Arap b\u00f6lgesinde, T\u00fcrk ve Rus askeri unsurlar\u0131n\u0131n, d\u00f6rder ara\u00e7 ve \u0130HA\u2019larla i\u015ftirak etti\u011fi ikinci ortak kara devriyesi planland\u0131\u011f\u0131 gibi tamamland\u0131."PARTNER Aliye'nin k\u00fc\u00e7\u00fck Ay\u015fe'sine bir de \u015fimdi bak\u0131n! Bir i\u00e7im su\u00d6\u011frenciler can dostlar\u0131 ziyaret ettiErdo\u011fan\u2019dan Trump\u2019a mektup g\u00f6ndermesi
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