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MSB: "Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

MSB: "Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

MSB: "Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

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