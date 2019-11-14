MSB: "Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

MSB: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusundaki Derbesiye b\u00f6lgesinde T\u00fcrk ve Rus askeri unsurlar\u0131n\u0131n d\u00f6rder ara\u00e7 ve \u0130HA\u2019larla i\u015ftirak etti\u011fi 6. ortak kara devriyesi planland\u0131\u011f\u0131 gibi tamamland\u0131." Canl\u0131 yay\u0131nda oldu\u011funu farkedince... Mustafa Cengiz b\u00f6yle yakaland\u0131Yemeni, ayakkab\u0131ya rakip olduLise \u00f6\u011frencilerinin \u00fcrettikleri oyuncaklar 3 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor
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