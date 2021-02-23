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  4. MSB: "Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: "Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

23.02.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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