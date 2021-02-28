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  4. MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."

MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."

28.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."

MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır.

MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."

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