MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."
MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."
MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır.
MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."