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  4. MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz

MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

  MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, yurt içi ve dışında görev yapan askerlerin görüntülerini, 'Her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' notu ile paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, yurt içi ve dışında görev yapan askerlerin görüntülerini, 'Her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' notu ile paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' denildi.
Paylaşılan görüntüde ise Barış Pınarı Harekâtı, Doğu Akdeniz ve yurt içinde görev yapan askerlerin mesajlarına yer verilerek, vatandaşların yeni yılı kutlandı.

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