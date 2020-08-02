MSB görüntüleri paylaştı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK'nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada ayrıca, operasyonlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.



Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zc5P6nY4dw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020



