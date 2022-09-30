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  4. MSB, görüntüleri paylaştı! Asos'taki terör hedefleri böyle vuruldu

MSB, görüntüleri paylaştı! Asos'taki terör hedefleri böyle vuruldu

30.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos'ta, teröristlere ait hedefler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, mağara, sığınak ve sözde karargahların yok edildiği operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos'a yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde PKK'lı teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahın pilotlar tarafından tam isabetle vurulduğu görülüyor.

Bakan Akar, Şırnak ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında "Terörist neredeyse hedefimiz orası" mesajını vermiş ve 27 Eylül'de düzenlenen önemli bir hava harekatını açıklamıştı.

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Bakan Akar, hava harekatı ile ilgili olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri iki gün önce de hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi. Asos’ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonu
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