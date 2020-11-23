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  4. MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

23.11.2020 18:05 | Son Güncelleme:
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MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek"


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