MSB görüntüleri paylaştı: Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan 2021'de başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerini tek tek etkisiz hale getirmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gece-gündüz demeden kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristlere ait mayın ve EYP tuzaklarını tek tek imha ederken bir yandan da her bir sığınak, barınak ve mağaraya girerek teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor."

MSB, operasyon kapsamında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde girilmedik mağara, bakılmadık terör ini kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, gece-gündüz demeden teröristlerin izini sürmeye, terör inlerini tespit ederek imha etmeye devam ediyor.https://t.co/grPewlVRQP#MSB #TSK pic.twitter.com/JQ2NSL5Z77 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021



