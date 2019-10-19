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MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasında yapılan mutabakat 2. gününde devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yürüttüğü arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlı'ğının Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rasulayn PKK YPG mühimmat cephanelik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülke ekonomisi bitmiş insanlar zor durumda umurunuzda değil . anlamadığımız ve değerlendiremediğimiz bir suriye politikası insanları mağdur etti ALLAH sonumuzu hayır etsin
Şükürler olsun inşallah daha güzel haberler alırız. Ne mutlu Türküm Diyene
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