MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlı'ğının Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. pic.twitter.com/MeSiNygzE2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2019
Okuyucu Yorumları 2 yorum