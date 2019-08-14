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MSB: 'Güvenli Bölge İçin İHA'lar Görevde'

14.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Washington’la işbirliği içinde Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması hedeflenen güvenli bölgenin hazırlıkları kapsamında, bölgede insansız hava araçlarının devreye sokulduğunu açıkladı

MSB: 'Güvenli Bölge İçin İHA'lar Görevde'

Milli Savunma Bakanlığı, Washington’la işbirliği içinde Suriye sınırında oluşturulması hedeflenen güvenli bölgenin hazırlıkları kapsamında, bölgede insansız hava araçlarının devreye sokulduğunu açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sayfasında Çarşamba günü yayınlanan mesajda:

“1)ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir;

2) Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır” ifadeleri yer alıyor.

Amerika’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD’le mücadelede, çoğunluğunu Suriyeli Kürtler’in oluşturduğu YPG ile işbirliği içinde olması, Türkiye hükümetiyle uzlaşmazlık yaşamasına neden oluyor.

Suriye’de bir güvenli bölge oluşturulması yönündeki görüşmelere bir süre önce başlayan iki NATO müttefiki, geçen hafta Amerikalı yetkililerin Ankara ziyareti sırasında koordineli bir şekilde harekete geçme kararı aldı.

Pazartesi günü Şanlıurfa’ya gelen 6 kişilik bir ABD heyetinin, kurulacak ortak operasyon merkezi için Türk askeri yetkilileriyle çalışıyor.

Planlanan güvenli bölgenin genişliği, müşterek birimlerin yapısı gibi ayrıntılar henüz paylaşılmış değil.

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