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MSB: "Hakkari’de 1 asker şehit oldu"

16.11.2020 21:42 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Hakkâri/Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Hakkâri/Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Bakan Akar’dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Abdurrahman Topuksuz’un şehadetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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