MSB: "Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harekat\u0131 dahil, 27 May\u0131s\u2019tan bug\u00fcne kadar Irak\u2019\u0131n kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi." Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!Ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 t\u00fcfe\u011fin kazara ate\u015f almas\u0131 sonucu \u00f6ld\u00fcOtomobil, dire\u011fe \u00e7arpt\u0131: 6 yaral\u0131
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