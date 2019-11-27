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MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Aktop, operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 'Pençe' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

'KOMANDOLAR OPERASYON BAŞLATTI'

Bu kapsamda, bugüne kadar Pençe operasyonlarında 170 teröristin etkisiz hale getirildiği, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini belirten Aktop, "Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden planlama yapılarak 25 Kasım 2019 tarihinde komandolarımız tarafından bir operasyon başlatılmıştır. Unsurlarımızca, bahse konu operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri esnasında, tespit edilen 7 terörist, 25 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

"15 GÖZLÜ MAĞARA BULUNDU'

Bölgede icra edilen arama faaliyetlerinde, askeri birliklere saldırı hazırlığında kullanılacağı değerlendirilen 17 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirten Aktop, "Bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyonda en dikkat çekici hususlardan bir tanesi el yapımı patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağaranın tespit edilmesidir. Mağarada; 400 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli el yapımı patlayıcı, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca tespit edilen diğer mağralarda ve depolarda, 1 adet 82 milemetrelik havan, 1 adet katyuşa roket, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet uçaksavar, 9 adet biksi hafif makinalı tüfek, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet tanksavar silahı, 17 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 7 adet el bombası ile 200 adet bombatar mühimmatı ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'PARAMOTOR ELE GEÇİRİLDİ'

Aktop, ele geçirilen malzemeler arasında, terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor bulunduğunu belirterek, "Operasyon esnasında ayrıca büyük bir mağaranın diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğu da tespit edilmiştir. Söz konusu mağarada, bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, UPS ile akü ve güneş panelleri de ele geçirilmiştir. İcra edilmekte olan operasyonlar neticesinde, terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesisleri ele geçirilerek örgütün hareket yeteneğine darbe vurulmuştur. Operasyonlarımız büyük bir kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

'HAKURK BÖLGESİNİ TERCİH EDİYOR'

Bu arada güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensuplarının, kış aylarının gelmesi nedeniyle bahar dönemine kadar saklandığı belirtildi. Ayrıca örgüt mensuplarının, kış şartlarını daha rahat geçirebilmek için Hakurk'u tercih ettiği bildirildi. Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonun, Pençe 1 ve Pençe 2 operasyonun yapıldığı bölgenin güneyinde geçekleştiği öğrenildi.

(DHA)


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