MSB: Hakurk'ta yeni operasyon başlatıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Aktop, operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 'Pençe' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

'KOMANDOLAR OPERASYON BAŞLATTI'

Bu kapsamda, bugüne kadar Pençe operasyonlarında 170 teröristin etkisiz hale getirildiği, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini belirten Aktop, "Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden planlama yapılarak 25 Kasım 2019 tarihinde komandolarımız tarafından bir operasyon başlatılmıştır. Unsurlarımızca, bahse konu operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri esnasında, tespit edilen 7 terörist, 25 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir" dedi.