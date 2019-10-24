HABER

MSB: Harekat bölgesinde 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, şu ana kadar 40 mayın ile 227 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce inşa edilen tünellerin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, şu ana kadar 40 mayın ile 227 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce inşa edilen tünellerin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, düzenlediği basın toplantısında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, komando birliklerinin nezaretinde, dün yabancı basın mensuplarının katılımıyla 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde basın turu düzenlendiğini söyledi. Aktop, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm harekatlarda olduğu gibi 'Barış Pınarı Harekatı' alanında da sivillere, tarihi, kültürel ve dini yapılara ve çevreye zarar verilmediğinin basın mensuplarınca yerinde görüldüğünü kaydetti. Yarbay Aktop, tur kapsamında, Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristlerce boşaltılan hapishanenin de incelendiğini söyledi.

'HAYATIN NORMALE DÖNMESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR'

'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yarbay Aktop, "Bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmektedir. Bu faaliyet çok detaylı ve son derece hassas bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 40 mayın, 227 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Özellikle meskun mahallerde terör örgütü unsurlarınca inşa edilmiş ve şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makineleriyle kullanılmaz hale getirilmektedir. Kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir" dedi.

'ÇALIŞMALAR RUS MUHATAPLARLA DEVAM EDİYOR'

Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınında bölge halkına ekmek dağıtıldığını, tesis edilen ilk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere bölge halkına sağlık desteği verildiğini belirtti. Aktop, "Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir. 'Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize şükranlarımız sunuyoruz" diye konuştu.

'TSK ENVANTERİNDE BU SİLAH YOK'

Öte yandan güvenlik kaynakları, yabancı basında çıkan, bölgede 'beyaz fosfor' mermisinin kullanıldığı iddiasını reddederek, TSK'nın envanterinde bu silahın olmadığını belirtti. Kaynaklar ayrıca harekat bölgesinde arama- tarama faaliyetlerinin devam ettiğini, terörist unsurların bulunduğu takdirde meşru müdafaa hakkı kullanılarak, imha edileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Hollandalı ve Türk öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için çöp topladıHollandalı ve Türk öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için çöp topladı
Patates toplayan işçiler asker selamı eşliğinde kova fırlattıPatates toplayan işçiler asker selamı eşliğinde kova fırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı sonrası yeni açıklama

MSB'den harekat sonrası yeni açıklama

İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Gören polisi aradı! İstiklal Caddesi'nde ceset şoku

İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

Korkutan anlar! Bir anda polis aracına sıçradı

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı!

İstanbul'da 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.