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MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 15:02 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP)  imha edildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Bu kapsamda; 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP, komandolarımız tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

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