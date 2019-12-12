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MSB: Hareket bölgesinde yol kontrolleri sürdürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın bombalı araçları başta olmak üzere terörist geçişlerini önlemek için 41 noktada yol kontrollerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın bombalı araçları başta olmak üzere terörist geçişlerini önlemek için 41 noktada yol kontrollerinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyelilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması için Barış Pınarı Bölgesi'ndeki yollarda kapsamlı kontrollerin yapıldığı bildirildi. PKK/YPG ve DEAŞ'ın bombalı araçları başta olmak üzere terörist geçişlerini önlemek için 7/24 yol kontrollerinin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kahraman komandolarımızın icra ettiği kapsamlı arama-tarama faaliyeti sayesinde kaçakçılığın da önüne geçiliyor. Barış Pınarı Bölgesi'nde tesis edilen 41 yol kontrol noktasında tüm araçların şasi ve motor numaraları kayıt altına alınıyor ve birer etiketle araçların kolay bir şekilde tanınması sağlanıyor. Ayrıca kontrol noktalarında geçiş yapanların kimlik bilgileri de kontrol edilerek tüm faaliyetler kamera ile kayıt altına alınıyor. Araçların aranması esnasında, gelişmiş elektronik cihazların kullanımı yanında bomba arama ve narkotik köpeklerimiz de Mehmetçiklerimiz ile birlikte etkin şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda kontrol noktalarımızda toplam 47 köpeğimiz görev yapıyor. Yöre halkının dilini bilen Mehmetçiklerimiz, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilemeden, Suriyeli kardeşlerimizin de desteğini alarak yol kontrol noktalarında faaliyetlerini sürdürüyor" denildi.
41 YOL KONTROL NOKTASI TESİS EDİLDİ
Açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan başta Tel Abyad ve Resulayn’da olmak üzere kırsal kesimlerde toplam 41 yol kontrol noktası oluşturulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Bölgesi’nde yol kontrol noktalarının sayısını artırmak üzere çalışmalar hızla devam ediyor. Yol kontrol noktalarında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı beton bloklarla mevzi ve koruganlar tesis ediliyor. Bu kapsamda yol kontrol noktalarının sayısının 66’ya ulaştırılması planlanıyor. Yol kontrol noktalarında araması yapılan ve kayıt altına alınan araçlar Mehmetçiklerimiz tarafından etiketleniyor. Resulayn bölgesinde 3 bin 408, Tel Abyad bölgesinde de 4 bin 864 olmak üzere toplam 8 bin 272 araçta etiketleme işlemi yapıldı. Etiketlenen araçlar müteakip kontrollerde işlemlerin hızlıca yapılmasını sağlayarak Suriyeli kardeşlerimizin hayatını zorlaştırmadan gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor."
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