MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."
MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."
MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı.
MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."