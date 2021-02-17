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  4. MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

17.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı.

MSB: "Hatay Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

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