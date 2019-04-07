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MSB: HATAY'DA 1 ASKER ŞEHİT OLDU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Hatay Yaylağı sınır hattında bir asker şehit oldu.

Hatay Yaylağı sınır hattında bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKARA (DHA)

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