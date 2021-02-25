MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."
MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."
MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."
MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."