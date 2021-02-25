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  4. MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."

MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."

25.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."

MSB: "Hatay/Reyhanlı’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti."

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