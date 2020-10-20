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MSB: “Hava harekatları ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Pençe Kaplan Operasyonu’nda, Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK’lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Pençe Kaplan Operasyonu’nda, Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK’lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi. Öte yandan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona ait görüntüler de yer aldı.

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