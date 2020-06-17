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MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."
MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."
ANKARA
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17.06.2020 01:42 |
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MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."