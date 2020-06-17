YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."

MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 01:42 | Son Güncelleme

MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

Şahinbey’de tarlalara yol açılıyor

Şahinbey’de tarlalara yol açılıyor

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü

Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü

Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Ankara Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:27
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Hülya Akkan Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.