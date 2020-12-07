HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."

MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."

07.12.2020 18:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."

MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Kahreden detay ortaya çıktı: Raci bizi vurmaya geliyorKahreden detay ortaya çıktı: Raci bizi vurmaya geliyor
Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ertelendi mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Erzurum'daki vahşette kahreden detay! 'Raci bizi vurmaya geliyor'

Kahreden detay ortaya çıktı: Raci bizi vurmaya geliyor

Tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

Jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

Bursa'da korkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı

Korkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı

4 yıl sonra yürek yakan buluşma! Annesini tanımadı, 'baba' diye ağladı

4 yıl sonra yürek yakan buluşma! Annesini tanımadı, 'baba' diye ağladı

Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü

Testi pozitif çıkan genç için polis devreye girdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.